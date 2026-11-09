Yamaha Motor: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Yamaha Motor präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 61.29 JPY gegenüber -9.960 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13.40 Prozent auf 717.21 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 632.45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch