Yamaha Motor: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Yamaha Motor hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 74.85 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 23.14 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 767.87 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Yamaha Motor 651.87 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch