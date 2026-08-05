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05.08.2026 06:37:00
Yamaha hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Yamaha äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24.30 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Yamaha ein EPS von 5.26 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 116.34 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 103.89 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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