Yamaguchi Financial Group legte Quartalsergebnis vor

Yamaguchi Financial Group hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 53.12 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 56.20 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 65.96 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 26.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52.26 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch