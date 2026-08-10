Yamaguchi Financial Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Yamaguchi Financial Group hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 69.48 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 45.81 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 63.31 Milliarden JPY gegenüber 53.17 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch