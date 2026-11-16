Yamagata Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Yamagata Bank präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 66.64 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 35.25 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 16.97 Milliarden JPY gegenüber 15.08 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch