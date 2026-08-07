Yamae Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Yamae Group stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 187.02 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 52.88 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Yamae Group 301.19 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17.51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 256.30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch