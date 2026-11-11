YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4.95 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -5.200 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE mit einem Umsatz von insgesamt 511.3 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 478.8 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 6.78 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch