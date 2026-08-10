Yamada präsentierte Quartalsergebnisse

Yamada hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 201.14 JPY. Im Vorjahresviertel waren 197.34 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16.01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.32 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3.72 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch