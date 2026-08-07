YAMADA DENKI präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

YAMADA DENKI hat am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15.02 JPY. Im Vorjahresviertel waren 12.86 JPY je Aktie erzielt worden.

YAMADA DENKI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 420.22 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 377.66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch