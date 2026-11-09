YAMADA DENKI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

YAMADA DENKI hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 17.42 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 5.87 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat YAMADA DENKI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 460.03 Milliarden JPY im Vergleich zu 422.44 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch