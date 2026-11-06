YAMADA Consulting Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

YAMADA Consulting Group hat am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33.16 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 39.23 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat YAMADA Consulting Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.22 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6.80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch