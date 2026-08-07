YAMADA Consulting Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

YAMADA Consulting Group hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 29.75 JPY gegenüber 34.84 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat YAMADA Consulting Group 6.41 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2.38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.57 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch