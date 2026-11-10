Yamada: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Yamada hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 228.40 JPY gegenüber 170.53 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6.28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.21 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3.96 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch