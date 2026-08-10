YAMABIKO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

YAMABIKO hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 173.10 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 108.66 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14.58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 54.43 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 47.50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch