YAMABIKO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

YAMABIKO hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 79.11 JPY gegenüber 101.69 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 48.30 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9.70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte YAMABIKO einen Umsatz von 44.03 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch