Yalla Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Yalla Group lud am 17.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.200 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2.31 Prozent auf 82.6 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 84.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch