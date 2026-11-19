Yalla Group hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.230 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yalla Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 90.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 89.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch