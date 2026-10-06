YAKUODO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

YAKUODO hat am 05.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 63.42 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 72.43 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.32 Prozent auf 45.72 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43.41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch