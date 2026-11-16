YAKULT HONSHA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

YAKULT HONSHA hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.150 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 813.1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 3.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem YAKULT HONSHA 845.1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch