Yakult Honsha mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yakult Honsha hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 36.66 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 44.05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3.93 Prozent auf 129.49 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 124.59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch