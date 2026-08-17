YAKOHAMA REITO: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

YAKOHAMA REITO äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -1.03 JPY. Ein Jahr zuvor waren 10.48 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 33.65 Milliarden JPY gegenüber 31.84 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch