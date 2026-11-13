YAKOHAMA REITO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

YAKOHAMA REITO lud am 12.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 276.38 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -5.260 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.93 Prozent auf 32.70 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30.30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -229.170 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei YAKOHAMA REITO ein EPS von 33.56 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 130.58 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4.00 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 125.56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch