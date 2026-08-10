Yahagi Construction zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Yahagi Construction liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Yahagi Construction die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 68.40 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 59.52 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Yahagi Construction mit einem Umsatz von insgesamt 31.60 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 23.22 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch