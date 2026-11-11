Yahagi Construction stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Yahagi Construction lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 43.55 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Yahagi Construction 73.82 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 37.88 Milliarden JPY – eine Minderung von 21.92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 48.51 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch