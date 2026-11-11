Yagi zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Yagi hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21.91 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 41.08 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Yagi 20.65 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4.16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19.82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch