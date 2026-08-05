Yagi präsentierte Quartalsergebnisse

Yagi hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22.70 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Yagi 25.42 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Yagi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20.37 Milliarden JPY im Vergleich zu 19.72 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch