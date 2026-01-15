|
15.01.2026 06:37:00
Y s table stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Y s table hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 9.28 JPY gegenüber 8.23 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8.00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.99 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.23 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
