Y s table präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Y s table gab am 15.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 118.41 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Y s table 46.86 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 3.55 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Y s table 3.34 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch