|
17.07.2026 06:37:00
Y s table präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Y s table gab am 15.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 118.41 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Y s table 46.86 JPY je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 3.55 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Y s table 3.34 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance
Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ HSBC
✅ BNP Paribas
✅ Swiss Life
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel leichter -- Wall Street schlussendlich mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel nach. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. In Asien verbuchten die Börsen mehrheitlich Verluste.