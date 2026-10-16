Y s table hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Y s table hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2.38 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -10.390 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Y s table im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.52 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3.10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch