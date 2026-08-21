XXL Energy stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

XXL Energy hat sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.43 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.330 CAD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22.39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0.7 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0.5 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.ch