XWELL veröffentlichte am 23.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das XWELL ein Ergebnis je Aktie von -0.260 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat XWELL im vergangenen Quartal 11.8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 60.76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte XWELL 7.3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch