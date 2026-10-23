Xvivo Perfusion AB: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Xvivo Perfusion AB hat am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.42 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.140 SEK je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Xvivo Perfusion AB 252.6 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33.53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 189.1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch