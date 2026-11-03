Xuancheng Valin Precision Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Xuancheng Valin Precision Technology A präsentierte in der am 31.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.10 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.220 CNY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Xuancheng Valin Precision Technology A 256.6 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8.15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 237.3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch