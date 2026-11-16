Xtranet Gruppen i Stockholm AB stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Xtranet Gruppen i Stockholm AB präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Umsatz wurde auf 8.5 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20.60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.7 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch