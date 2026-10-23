Xtract One Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Xtract One Technologies hat am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.2 Millionen CAD – ein Plus von 143.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xtract One Technologies 3.4 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0.030 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Xtract One Technologies ein Ergebnis je Aktie von -0.050 CAD vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 28.82 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 13.85 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch