Xtra-Gold Resources: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Xtra-Gold Resources äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.04 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.070 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch