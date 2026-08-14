Xtra-Gold Resources: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Xtra-Gold Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.04 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xtra-Gold Resources 0.010 CAD je Aktie verdient.

Redaktion finanzen.ch