XTPL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

XTPL hat am 28.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2.02 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2.090 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0.3 Millionen PLN – eine Minderung von 90.35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.1 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.ch