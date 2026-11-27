XTPL hat am 25.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1.21 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte XTPL -1.250 PLN je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 44.75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.8 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.1 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch