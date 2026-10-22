XTI Aerospace: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

XTI Aerospace veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.07 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2.930 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5308.33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 32.5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0.6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch