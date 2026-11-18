Xtend AI Robotics hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Xtend AI Robotics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.050 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 14.9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch