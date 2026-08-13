Xtant Medical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Xtant Medical liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Xtant Medical die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Xtant Medical hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.020 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 34.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35.4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch