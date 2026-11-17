Xtant Medical hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 USD gegenüber 0.010 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 24.3 Millionen USD – eine Minderung von 26.97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33.3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch