Xpro India gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Xpro India hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 3.22 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2.14 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.77 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 47.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.20 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch