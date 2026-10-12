Xponential Fitnes a Aktie 112413332 / US98422X1019
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12.10.2026 23:25:13
Xponential Fitness Adopts Stockholder Rights Plan
(RTTNews) - On Monday, Xponential Fitness, Inc. (XPOF), a global franchisor of boutique health and wellness brands, announced that its Board of Directors has adopted a stockholder rights plan for a limited period.
Xponential Fitness' Board is continuing its review of strategic alternatives to maximize stockholder value, led by independent directors with Jefferies as financial advisor.
The Board unanimously adopted the limited-duration stockholder rights plan after a significant recent increase in an investor's ownership stake. The plan aims to protect stockholders and prevent any investor from building a large position that could negatively affect trading in the company's Class A shares. It does not prevent an acquisition but encourages potential buyers to negotiate with the Board first. Xponential will continue its constructive discussions with investors.
On the NYSE in the after hours, the shares were trading at $4.8100, after closing Monday's trading 2.83 percent down.
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