XPlus veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.020 PLN je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat XPlus im vergangenen Quartal 17.4 Millionen PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38.19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte XPlus 12.6 Millionen PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch