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20.08.2026 06:37:00
Xplora Technologies AS Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Xplora Technologies AS Registered veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.11 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.620 NOK erwirtschaftet worden.
Xplora Technologies AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 422.0 Millionen NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 462.9 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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