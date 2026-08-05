Xperi: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Xperi hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.15 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Xperi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96.1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 85.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch