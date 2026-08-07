Xperi: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Xperi hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -0.03 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.320 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8.08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 114.5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 105.9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch